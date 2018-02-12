НХЛ: Кросби приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает, Бостон опережает Вегас

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-12. Результаты всех матчей

"Сент-Луис" - "Питтсбург" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Дубль Сидни Кросби помог "Питтсбургу" одолеть "Сент-Луис". При этом форвард "Пингвинз" забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ . Форвард "Блюз" Кайл Бродзяк открыл счет в матче во втором периоде, а в третьем нападающие "Питтсбурга" Брайан Раст и Райли Шихен помогли своей команде довести преимущество до крупного.

"Виннипег" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) 37 сэйвов голкипера "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста помогли его команде обыграть "Виннипег". По шайбе в ворота "Джетс" отправили Джимми Веси, Матс Цуккарелло и Михаэль Грабнер. Счет в поединке на 2-й минуте первого периода открыл форвард "Виннипега" Николай Элерс.

"Вашингтон" - "Детройт" - 4:5 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 0:1) 33-я шайба в сезоне Александра Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения. Форвард "Детройта" Томаш Татар забил во втором периоде, а также отправил в ворота "Кэпиталз" победную для "Красных крыльев" шайбу на 3-й минуте экстратайма. Стоит отметить, что "Вашингтон" смог отыграться, уступая по ходу встречи 1:4, и добыть вполне заслуженный балл.

"Даллас" - "Ванкувер" - 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) 30 сэйвов голкипера "Кэнакс" Якоба Маркстрема помогли "Ванкуверу" разгромить "Даллас". Этот шатаут стал для 28-летнего шведа 2-м в сезоне и карьере. Дублем в составе гостей отметился Рид Буше. По шайбе в ворота соперников отправили Джейк Виртанен, Томас Ванек, Бо Хорват и Эрик Гудбрансон.

"Айлендерс" - "Калгари" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Дубль Мэттью Ткачука в третьем периоде поединка с "Айлендерс" принес победу "Калгари". "Островитяне" вели в счете 2:0 после точных бросков Кейси Сизикаса и Энтони Бовилье, а Марку Янковски до бенефиса Ткачука удалось сократить отставание до одной шайбы.

"Нью-Джерси" - "Бостон" - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Две шайбы Тори Круга помогли "Бостону" обыграть "Нью-Джерси". Первая из них влетела в ворота "Дэвилз" в первом периоде, когда "Брюинз" играли в меньшинстве. Также в меньшинстве отличился Тим Шоллер. По шайбе в ворота соперников в третьем периоде отправили Адам Макуэйд и Патрис Бержерон. Эта победа позволила "Бостону" выйти на второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, опередив "Вегас".

"Баффало" - "Колорадо" - 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Гол Гэбриэла Бурка в третьем периоде поединка с "Баффало" стал победным для "Колорадо". Александр Керфут, Мэттью Ньето (в меньшинстве), Колин Уилсон и Тайсон Джост забивали за "Эвеланш". Две шайбы в меньшинстве провели игроки "Сэйбрз". Отличились Бенуа Пуйо и Кейси Нельсон. По шайбе в ворота "Эвеланш" провели Райан О`Райли и Эвандер Кейн.

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 2:3 ПБ (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Удачная попытка Джо Павелски в серии буллитов принесла "Шаркс" победу над "Дакс". Логан Кутюр также реализовал свой шанс и забросил одну из шайб в ворота соперников в основное время матча. За 44 секунды до конца третьего периода поединок в овертайм перевел Тимо Мейер. В составе "Анахайма" отличились Ондржей Каше и Кэм Фаулер.

"Вегас" - "Филадельфия" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

38 сэйвов голкипера "Филадельфии" Михала Нойвирта помогли "Флайерс" обыграть "Голден Найтс". Брэйден Макнэбб вывел "Вегас" вперед, однако шайбы Шона Кутюрье, Эндрю Макдональда, Клода Жиру и Радко Гудаса изменили ход встречи.