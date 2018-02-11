Рома громит Беневенто и выдавливает Лацио из четверки

За несколько часов "Лацио" сначала лишился третьего места, а затем и вовсе вывалился из зоны Лиги чемпионов после того, как их земляки из "Ромы" разгромили на "Олимпико" последнюю команду Серии А "Беневенто" - 5:2. После заключительного матча 24-го тура, у "волков" стало 47 очков, что на одно больше, чем у "орлов", но также один балл они уступают третьему "Интеру".

"Роме" пришлось потрудиться с аутсайдером, который и первым забил, причем уже во второй атаке, и еще почти игровой час на равных играл с одним из лидеров. Переломными оказались три минуты с 59-й по 62-ю, когда Эдин Джеко и Дженгиз Юндер воплотили в голы давление на ворота гостей. Вскоре турок оформил дубль, все более отчетливо заявляя свои претензии на игрока стартового состава.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 24-й тур.

"Рома" - "Беневенто" 5:2 (1:1)

Голы: Гильерме, 7 (0:1); Фасио, 26 (1:1); Джеко, 59 (2:1); Юндер, 62 (3:1); Юндер, 75 (4:1); Бриньола, 77 (4:2); Дефрель, 92 (пенальти) (5:2)

"Рома": Алисон; Фасио; Манолас; Коларов; Перотти (Шик, 89); Юндер (де Росси, 82); Стротман; Флоренци; Эль-Шаарави (Дефрель, 56); Жерсон; Джеко

"Беневенто": Пуджони; Коста; Летиция (Санья, 72); Джимшити; Венути; Сандро; Гильерме; Джуричич Ф. (дель Пинто, 78); Виола; Д’Алессандро М. (Ломбарди К., 60); Бриньола


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