Баварии попался сложный соперник в полуфинале Кубка Германии
Мюнхенской "Баварии" предстоит непростой предпоследний шаг к Кубку Германии. В полуфинале мюнхенцам предстоит сыграть в гостях с леверкузенским "Байером". Победитель определяется по итогам одного матча.
Напомним, в четвертьфинале "Бавария" разгромила на выезде с теннисным счетом "Падерборн" - 6:0, а "Байер" дома уверенно обыграл "Вердер" - 4:2.
Другую пару составили "Шальке-04" и "Айнтрахт" (Франкфурт) с матчем в Гельзенкирхене.
Полуфинальные поединки состоятся 17 и 18 апреля, а финал будет принимать "Олимпиаштадион" в Берлине 19 мая 2018 года.
В прошлом сезоне в финале кубка играли дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт", но свои полномочия дортмундцы сложили еще в 1/8 финала как раз с "Баварией".
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