Баварии попался сложный соперник в полуфинале Кубка Германии

Мюнхенской "Баварии" предстоит непростой предпоследний шаг к Кубку Германии. В полуфинале мюнхенцам предстоит сыграть в гостях с леверкузенским "Байером". Победитель определяется по итогам одного матча.

Напомним, в четвертьфинале "Бавария" разгромила на выезде с теннисным счетом "Падерборн" - 6:0, а "Байер" дома уверенно обыграл "Вердер" - 4:2.

Другую пару составили "Шальке-04" и "Айнтрахт" (Франкфурт) с матчем в Гельзенкирхене.

Полуфинальные поединки состоятся 17 и 18 апреля, а финал будет принимать "Олимпиаштадион" в Берлине 19 мая 2018 года.

В прошлом сезоне в финале кубка играли дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт", но свои полномочия дортмундцы сложили еще в 1/8 финала как раз с "Баварией".

Zufrieden mit der Auslosung? ???? #DFBPokal #B04FCB #S04SGE #Berlin2018 pic.twitter.com/xDfNFv0KZQ

— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) 11 февраля 2018 г.


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