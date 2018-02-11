Мариупольское дело Динамо и ФФУ: кто выступит в Лозанне? Футбол

Завтра может быть поставлена точка в так называемом мариупольском деле "Динамо" против ФФУ". 12 февраля Спортивный арбитражный суд будет рассматривать иск киевского клуба. Напомним, в августе 2017-го "Динамо" без уважительных причин не явилось на матч в Мариуполь, за что получило техническое поражение от КДК ФФУ, что потом было подтверждено апелляционным комитетом.

Многие свидетели по делу уже прибыли в Лозанну. Будут заслушаны представители Премьер-лиги - вице-президент "Вереса" Алексей Хахлев, вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак и вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин. ФФУ будут представлять президент организации Андрей Павелко, генеральный секретарь Юрий Записоцкий и президент ПФЛ Сергей Макаров.

Что касается свидетелей в пользу "Динамо", то это будут функционеры ФФУ, что добавляет ситуации пикантности. Речь идет о первом вице-президенте Александре Бандурко, вице-президенте Игоре Кочетове и члене исполкома Артеме Франкове. К ним присоединится президент "Динамо" Игорь Суркис, сообщает канал "Футбол 1".