НХЛ: Вегас перевел голкипера в список травмированных

"Вегас Голден Найтс" перевел вратаря Малкольма Суббана в список травмированных. Суббан получил травму в четверг во время утренней раскатки перед матчем против "Сан-Хосе Шаркс", который завершился победой "Вегаса" со счетом 5:3. Тренер Жерар Галлан сообщил, что пока неизвестно, когда Суббан вернется в строй, сообщает nhl.com.

В связи с этим клуб вызвал из АХЛ вратаря Максима Лагаса, и он будет задействован в матче против "Филадельфии Флайерз" в воскресенье.

"Так всегда бывает, когда кто-то травмируется, - сказал Галлан. - Кто-то выбывает, а кто-то получает шанс и пользуется им. Но никто в нашей команде не хочет травм. Они позволяют соперникам чувствовать себя увереннее".

24-летний Суббан провел 16 матчей (15 в качестве первого номера), одержав 11 побед и потерпев четыре поражения (11-3-1). В среднем за игру в этом сезоне он пропускал 2,59 шайбы и парировал 91,2% бросков. Он во второй раз выбывает из состава в нынешнем чемпионате из-за травмы: вратарь уже пропустил 13 игр, повредив нижнюю часть тела.