Агент Де Брюйне: Моуринью допустил ошибку

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо до сих пор не хочет признать свою ошибку. Португалец позволил бельгийцу покинуть "Челси" во времена своей работы в этом клубе.

"До сих пор Моуринью не признается, что совершил ошибку, - цитирует агента английская пресса. - Тогда он сказал, что Кевин еще не готов для первой команды.

"Вольфсбург" в 2014 году заплатил за него всего лишь 18 миллионов фунтов стерлингов. В 2015-м году у него было четыре варианта. Он мог бы остаться в "Вольфсбурге", мог присоединиться к "Баварии". Также на Де Брюйне претендовал "ПСЖ", но он выбрал "Манчестер Сити", который играл в Лиге Чемпионов. Мы сделали хороший выбор, присоединившись к ним. С тех пор он стал "королем".