Мюллер: Повезло, что мяч залетел в сетку. Футбол

Признание нападающего "Баварии" Томаса Мюллера по поводу его победного гола в матче с "Шальке" поразило болельщиков и экспертов: "На самом деле я просто хотел сделать острый прострел, - цитирует футболист официальный сайт "Баварии". - Мне немного повезло, что мяч залетел в сетку."

Однако в остальном игра Мюллера уже никак не связана с удачей. Чемпион мира 2014 года показал себя с наилучшей стороны и во втором круге записал на свой счет уже три результативных попадания - на одно больше, чем за всю первую часть чемпионата. Тренерский штаб ему полностью доверяет, что находит свое отражение на поле. Такой вот универсальный рецепт: больше доверия, больше голов.

"Томас - очень важный для нас игрок. Он не только капитан, но и лидер, - подчеркнул главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес значимость 25-го номера. - Он снова в хорошей форме".

Мюллер старается при этом не сбавлять обороты. "Я всегда выкладываюсь одинаково. Иногда результат на выходе получается не очень хороший, а иногда просто супер. Поэтому нужно праздновать, когда пришел праздник и всегда работать на максимум".

Если Мюллер в хорошей форме, то и "Бавария" как правило успешна. Мюллер отличился в 79 матчах Бунсделиги и ни в одном из них клуб не потерпел поражения (75 побед, четыре ничьи). Победа над "Шальке" стала для Мюллера 200-й в 275 матчах.




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