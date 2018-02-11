Галицкие Львы вновь обыграли МХК Динамо

«Галицкие Львы» во второй раз за два дня обыграли на своем льду харьковское «Динамо». Новояворовцы пропустили первыми от Дмитрия Халина, но здорово сыграли во втором периоде, когда голы Евгения Абаджяна и Романа Кизло вывели «Львов» вперед в счете.

Результат 2:1 продержался до последней минуты третьего периода. Спасти «Динамо» от поражения в основное время сумел Валерий Скребела. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока и отыгрались за 18 секунд до финальной сирены.

«Галицкие Львы» все-таки взяли свое в серии буллитов. Решающая попытка в активе экс-игрока харьковчан Никиты Муртищева.

Напомним, что «Динамо» и «Галицкие Львы» уже точно сыграют друг с другом в первом раунде плей-офф чемпионата УХЛ.

«Галицкие Львы» - МХК «Динамо» 3:2 ПБ (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Халин (Олейник, Лисин - больш.), 04:55. 1:1 Абаджян (Попережай - меньш.), 32:51. 2:1 Кизло (Середа - больш.), 39:43. 2:2 Скребела (Максименко, Чердак), 59:42. 3:2 Муртищев – решающий буллит.

«Галицкие Львы»: Вязовов; Середа - Боевых, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид, Сивульский; Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Панченко - Абаджян, Арустамов - Попережай - Брага.

МХК «Динамо»: Гурко; Лисин - Поддубный, Гребёнкин - Друбецкой, Хохлов - Бабчук, Ступницкий; Чердак - Халин - Олейник, Худяков - Максименко - Сиротенко, Скребела - Праведный - Колядинский, Гайдамака.