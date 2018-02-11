Бабич: Ведем переговоры с двумя центральными защитниками. Футбол

Вчера ФК «Мариуполь», завершив учебно-тренировочный сбор в Сиде, вернулся в Украину. Главный тренер приазовцев Александр Бабич в интервью телеканалу «Футбол 1» подвел итоги зимнего межсезонья:

«На сборе команда выполнила практически все запланированные задания. Нам удалось сыграть с разными по стилю командами и посмотреть, как ребята выполняют тяжелые нагрузки.

Я доволен тем, что футболисты выполняют все наши требования. Состояние у команды сейчас очень хорошее. Мы хорошо поработали. Контрольные матчи с «Карабахом» и «Сараево» показали, что при хорошей работе в обороне, можно получить результат.

Команду покинула группа игроков. Пошли навстречу Кожанову. Хотя мы не хотели расставаться с Денисом, но поговорив, поняв ситуацию, пошли на встречу. У Фомина хороший шанс. Будучи уже возрастным футболистом он получил приглашение от «Шахтера».

Наша главная задача была усилить оборону. Мы хорошо над этим потрудились. Усилили позицию опорного полузащитника, подписав Дениса Дедечко. Сейчас ведем переговоры с двумя центральными защитниками, которые находятся у нас на просмотре. Плюс левый защитник Бесир Демири. С уходом Фомина у нас есть дефицит первого нападающего. Мы очень рассчитываем на Борячука. Это талантливый молодой футболиста, но и ищем такого игрока, каким был Руслан. Фактурного, опытного, который может и на «втором этаже» побороться и за мяч зацепиться».