Олимпиада 2018: Пайффер выиграл мужской спринт, Пидручный - 21-й

Несколько минут назад в Пхенчхане завершилась мужская спринтерская гонка по биатлону. Если у женщин лучший результат показала немка Лаура Дальмайер, то у мужчин не было равных её соотечественнику Арнду Пайфферу.

30-летний спортсмен, чисто отстрелявшись на каждом из огневых рубежей, сумел завоевать золотую медаль Олимпиады даже несмотря на то, что показал лишь 18-й ход по трассе. Вторым финишировал не менее точный Михал Крчмарж, а замкнул пьедестал Доминик Виндиш, допустивший одну осечку.

Без дополнительных патронов обошёлся и Дмитрий Пидручный, однако украинцу не хватило сил на последний круг, отчего он финишировал лишь 21-м. Наш спортсмен проиграл лидеру гонки 48,7 секунд.

Отметим, что Артём Прима и Сергей Семенов, заняв 40-ю и 46-ю позиции, тоже квалифицировались в гонку преследования.

Олимпиада 2018, биатлон

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Арнд Пайффер (Германия) 23:38.8 (0) 2. Михал Крчмарж (Чехия) +4.4 (0) 3. Доминик Виндиш (Италия) +7.7 (1) 4. Юлиан Эберхард (Австрия) +8.4 (1) 5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +17.4 (2) 6. Бенедикт Долль (Германия) +17.6 (2) 7. Симон Шемп (Германия) +21.4 (1) 8. Мартен Фуркад (Франция) +22.1 (3) 9. Серафин Вистнер (Швейцария) +23.5 (1) 10. Лукас Хофер (Италия) +31.0 (2) ... 21. Дмитрий Пидручный (Украина) +48.7 (0) 40. Артем Прима (Украина) +1:36.1 (2) 46. Сергей Семенов (Украина) +1:46.1 (1) 78. Владимир Семаков (Украина) +2:52.9 (3)