Защитник Донбасса: Вышли на лед, недооценив соперника

В субботу донецкий "Донбасс" обыграл "Волков" со счётом 6:2. По окончанию матча защитник дончан Александр Александров прокомментировал ход встречи.

"Мы вышли на лед, недооценив соперника. Плохо начали игру и только в конце смогли добиться приличного результата. Все команды добавляют по ходу сезона, и "Волки" не исключение - с ними получаются хорошие игры.

Когда забили вторую шайбу, немного расслабились и дальше долго не получалось забивать. В воскресной игре подобных ошибок не будет - мы разберем этот матч и сыграем намного лучше", - уверяет Александров.

Напомним, что в воскресенье, 11-го февраля, дончане во второй раз за два дня встретятся с "Волками" в рамках спаренного тура УХЛ. Поединок на "Альтаире" начнётся в 16:30.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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