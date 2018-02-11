Олимпиада 2018: первая украинка в могуле показала худший результат

Татьяна Петрова, ставшая первой украинской спортсменкой, выступающей в могуле на Олимпиадах, закончила выступления в Пхенчхане.

По итогам первой квалификации, которая состоялась позавчера, Петрова заняла 29-ю позицию из 30. Вторая попытка получилась не лучше - среди 20 участников, которые с первого раза не прошли в финал, Татьяне досталось последнее место. 24-летняя спортсменка упала после первого же трамплина, что свело на нет её шансы продолжить борьбу на ОИ-2018. Если в пятницу Петрова смогла набрать 46,19 баллов, то на этот раз ограничилась результатом в 23,07 балла.

Олимпиада 2018, 11 февраля

Фристайл

Могул. Женщины. Квалификация 2

1. Тесс Джонсон (США) 75,33 2. Екатерина Столярова (ОАР) 73,40 3. Джакара Энтони (Австралия) 73,35 ... 20. Татьяна Петрова (Украина) 23.07




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