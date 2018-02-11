Моуринью: Продажа Де Хеа? В этом нет никакого смысла. Футбол

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что клуб продолжит сотрудничество с основным кипером Давидом Де Хеа, которого на протяжении нескольких лет активно сватают в "Реал".

- Подумайте сами. Согласится ли клуб, который старается покупать топ-исполнителей, отпустить одного из своих лидеров? В этом нет никакого смысла. Если мы ставим задачу выйти на новый уровень, то должны приглашать лучших футболистов. Так было с Погба, Санчесом и Матичем. Кроме того, нельзя продавать своих ключевых игроков, - объяснил коуч "красных дьяволов" в интервью британской прессе.

Напомним, в январе сообщалось о том, что руководители МЮ готовы поднять зарплату 27-летнего испанца с 210 до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По их мнению, это поможет удержать вратаря на "Олд Траффорд".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Чума после пира, или Как жадность губит китайский футболЧума после пира, или Как жадность губит китайский футбол
Черноморец подписал четверых новичков. ФутболЧерноморец подписал четверых новичков. Футбол
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
Блок рекламы


Похожие новости
Мариупольское дело Динамо и ФФУ: кто выступит в Лозанне? ФутболМариупольское дело Динамо и ФФУ: кто выступит в Лозанне? Футбол
Марадона: Игуаин стоит в 10 раз больше, чем этот позорный Икарди. ФутболМарадона: Игуаин стоит в 10 раз больше, чем этот позорный Икарди. Футбол
Агент Де Брюйне: Моуринью допустил ошибкуАгент Де Брюйне: Моуринью допустил ошибку
Мюллер: Повезло, что мяч залетел в сетку. ФутболМюллер: Повезло, что мяч залетел в сетку. Футбол
Бабич: Ведем переговоры с двумя центральными защитниками. ФутболБабич: Ведем переговоры с двумя центральными защитниками. Футбол
Кейн: Безумие, что матч с Арсеналом закончился со счетом 1:0. ФутболКейн: Безумие, что матч с Арсеналом закончился со счетом 1:0. Футбол
Руни рассчитывает начать тренерскую карьеру в Эвертоне. ФутболРуни рассчитывает начать тренерскую карьеру в Эвертоне. Футбол
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Сталь уже год не финансируется со стороны. ФутболСталь уже год не финансируется со стороны. Футбол
Саудовский принц полностью выкупает английский футбольный клубСаудовский принц полностью выкупает английский футбольный клуб
Последние новости
Подгружаем последние новости