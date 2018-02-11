Моуринью: Продажа Де Хеа? В этом нет никакого смысла. Футбол
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что клуб продолжит сотрудничество с основным кипером Давидом Де Хеа, которого на протяжении нескольких лет активно сватают в "Реал".
- Подумайте сами. Согласится ли клуб, который старается покупать топ-исполнителей, отпустить одного из своих лидеров? В этом нет никакого смысла. Если мы ставим задачу выйти на новый уровень, то должны приглашать лучших футболистов. Так было с Погба, Санчесом и Матичем. Кроме того, нельзя продавать своих ключевых игроков, - объяснил коуч "красных дьяволов" в интервью британской прессе.
Напомним, в январе сообщалось о том, что руководители МЮ готовы поднять зарплату 27-летнего испанца с 210 до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По их мнению, это поможет удержать вратаря на "Олд Траффорд".
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11.02.2018 17:41