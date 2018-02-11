Зидан: Не знаю, почему болельщики освистывают Бензема
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поведение болельщиков во время поединка 24-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" (5:2).
Трибуны "Сантьяго Бернабеу" традиционно освистывали 30-летнего француза, который хранит голевое молчание в Примере ещё с 25 ноября прошлого года.
- Я не знаю, почему фанаты так реагируют на Бензема. Тем не менее, они вправе делать всё, что захотят. В этой игре у Карима было несколько хороших моментов. Возможно, удача повернётся к нему в следующем матче, когда мы встретимся с ПСЖ, - заявил коуч "сливочных" в интервью Football Espana.
Напомним, Бензема принял участие в 16 встречах нынешнего розыгрыша Ла Лиги, записав на свой счёт 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
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