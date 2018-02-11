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Бундеслига: "Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке" "Бавария" дома обыграла "Шальке" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Фото: fcbayern.com У проигравших единственный мяч на счету Франко Ди Санто. Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в национальном первенстве. Гельзенкирхенцы, в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти последних играх "Бавария" - "Шальке" - 2:1 (2:1) Голы: Левандовски, 6 (1:0). Ди Санто, 29 (1:1). Мюллер, 36 (2:1). "Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба, Роббен, Рибери (Коман, 77), Видаль, Мюллер, Родригес (Хави Мартинес, 81), Киммих, Левандовски. "Шальке": Ферманн, Налду, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер (Очипка, 59), Горецка, Шепф, Ди Санто (Коноплянка, 77), Бургшталлер (Арит, 65), Эмболо. Предупреждения: Майер, 18. Родригес, 42. Бургшталлер, 50. Видаль, 59. Судья: Штилер. 10 февраля. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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