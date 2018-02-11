Бундеслига: "Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке"

"Бавария" дома обыграла "Шальке" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
 
В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер.
Фото Бундеслига: "Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке"
Фото: fcbayern.com
 
У проигравших единственный мяч на счету Франко Ди Санто.
 
Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в национальном первенстве.
 
Гельзенкирхенцы, в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти последних играх.
 
"Бавария" - "Шальке" - 2:1 (2:1)
 
Голы: Левандовски, 6 (1:0). Ди Санто, 29 (1:1). Мюллер, 36 (2:1).
 
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба, Роббен, Рибери (Коман, 77), Видаль, Мюллер, Родригес (Хави Мартинес, 81), Киммих, Левандовски.
 
"Шальке": Ферманн, Налду, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер (Очипка, 59), Горецка, Шепф, Ди Санто (Коноплянка, 77), Бургшталлер (Арит, 65), Эмболо.
 
Предупреждения: Майер, 18. Родригес, 42. Бургшталлер, 50. Видаль, 59.
 
Судья: Штилер.
 
10 февраля. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.
 


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