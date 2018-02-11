Эвертон по-прежнему следит за Фонсекой
"Эвертон" не отказывается от идеи пригласить на "Гудисон Парк" Паулу Фонсеку. По информации Daily Mail, англичан может ждать серьёзная летняя встряска.
Напомним, что минувшей осенью "ириски" уволили Рональда Кумана и активно зазывали на Туманный Альбион наставника "горняков". Впрочем, 44-летний португалец сосредоточился на решении еврокубковых задач с "Шахтёром", отчего в Ливерпуле довольствовались приглашением Сэма Эллардайса.
Тем не менее, руководство "Эвертона" не в восторге от сотрудничества с "Большим Сэмом" - команда одержала лишь две победы в последних девяти матчах Премьер-лиги. Если Эллардайс не сумеет стабилизировать ситуацию до конца сезона, то уже через три месяца может остаться без работы. В качестве сменщика британцы снова-таки рассматривают кандидатуру Фонсеки, контракт которого с "оранжево-чёрными" рассчитан до лета.
Кроме того, клуб может покинуть и спортивный директор Стив Уолш, поскольку работа, проведённая зимой на трансферном рынке, пока что не приносит желаемых результатов.
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