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УХЛ: Донбасс разгромил Волков В очередном матче чемпионата Украины по хоккею донецкий "Донбасс" на домашней арене "Альтаир" принимал броварских "Волков". Итоговый счет - 6:2 в пользу хозяев льда. Шайбы: 1:0 Александров (Свищев), 07:44, 2:0 Захаров (Костиков, Савченко), 15:44, 3:0 Захаров (Влад), 30:11, 3:1 Шапиро (Забулонов - больш.), 32:21, 4:1 Костиков (Савченко, Коренчук - шестой полевой), 46:01, 5:1 Мазур (Григорьев, Свищев), 53:12, 6:1 Луговой (Кузьмик, Александров), 54:58, 6:2 Лучников, 59:57 (Микульчик, Шапиро). Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Савченко (А) - Захаров (К) - Костиков, Шпак - Влад; Новиков - Коваленко - Мостовой, Григорьев - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона, Жовнир - Ордынский. Волки: Гордюшин (Швец); Микульчик - Овчинников (К) - Бобков, Лучников - Бугаев; Черемнов (А) - Шапиро (А) - Боронило, Забулонов - Привалихин; Мкртчан - Носко - Крученкин, Сорока - Луценко.

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