Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
В первый день XXIII зимних Олимпийских игр было разыграно пять комплектов наград.
Первой чемпионкой Олимпиады 2018 стала шведка Шарлотт Калла, показавшая лучшее время в скиатлоне. При этом, ее соперница норвежка Марит Бьёрген установила рекорд по числу наград, завоеванных женщинами на зимних Олимпиадах. В активе Бьёрген их теперь 11.
Три нидерландские конькобежки Карлейн Ахтеректе, Ирен Вюст и Антоинетте де Йонг заняли весь пьедестал в соревнованиях на дистанции 3000 метров.
Германия стала первой страной, которой удалось завоевать в Пхенчхане две золотые медали.
Олимпиада 2018, 10 февраля
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 7,5 + 7,5 км
1. Шарлотт Калла (Швеция) 40:44.9 2. Марит Бьёрген (Норвегия) +7.8 3. Криста Пярмякоски (Финл.) +10.1 4. Эбба Андерссон (Швеция) +10.9 5. Джессика Диггинс (США) +14.7 6. Натали фон Сибенталь (Швейц) +17.6 7. Тереза Штадлобер (Австрия) +26.6 8. Наталья Непряева (ОАР) +33.0 9. Хейди Венг (Норвегия) +40.7 10. Стина Нильссон (Швеция) +48.9 45. Татьяна Антипенко (Украина) +4:46.3 53. Марина Анцибор (Украина) +5:33.3
Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км1. Лаура Дальмайер (Германия) 21:06.2 (0) 2. Марте Олсбю (Норвегия) +24.2 (1) 3. Вероника Виткова (Чехия) +25.8 (1) 4. Мари Дорен-Абер (Франция) +33.1 (1) 5. Ванесса Хинц (Германия) +40.3 (1) 6. Лиза Виттоцци (Италия) +40.5 (1) 7. Ханна Эберг (Швеция) +40.8 (1) 8. Ирене Кадуриш (Швейцария) +45.5 (1) 9. Дарья Домрачева (Беларусь) +46.2 (2) 10. Жюстин Бреза (Франция) +47.9 (2) 14. Вита Семеренко (Украина) +54.5 (1) 46. Валя Семеренко (Украина) +2:14.7 (3) 55. Анастасия Меркушина (Укр) +2:26.1 (3) 73. Ирина Варвинец (Украина) +3:41.9 (5)
Шорт-трек. Мужчины, 1500 м1. Лим Хё Чун (Юж.Корея) 2:10.485 ОР 2. Шиньке Кнежт (Нидерланды) 2:10.555 3. Семен Елистратов (ОАР) 2:10.687 4. Сэмуел Жирар (Канада) 2:11.176 5. Шандор Шаолинь Лю (Венгрия) 2:11.520 6. Ицхак де Лаат (Нидерланды) 2:12.362 7. Тибо Фоконне (Франция) 2:53.150
Конькобежный спорт. Женщины, 3000 м1. Карлейн Ахтеректе (Нидерл.) 3:59.21 2. Ирен Вюст (Нидерланды) +0.08 3. Антоинетте де Йонг (Нидерл.) +0.81 4. Мартина Сабликова (Чехия) +1.33 5. Михо Такаги (Япония) +2.14 6. Ивани Блонден (Канада) +4.93 7. Изабелль Вейдеманн (Канада) +5.05 8. Аяно Сато (Япония) +5.14 9. Клаудия Пехштайн (Германия) +5.28 10. Наталья Воронина (ОАР) +6.64
Прыжки с трамплина. Мужчины, HS-1091. Андреас Веллингер (Германия) 259,3 2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) 250,9 3. Роберт Юханссон (Норвегия) 249,7 4. Камиль Стох (Польша) 249,3 5. Стефан Хула (Польша) 248,8
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