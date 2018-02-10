Вита Семеренко: справилась на тройку, но это только начало

Украинская биатлонистка Вита Семеренко рассказала о спринтерской гонке на Олимпийских играх-2018, которые проходят в Пхенчхане.

"Был очень сильный ветер - просто сдувало с ног, - приводит слова спортсменки официальный сайт НОК. - Безусловно, неприятно, когда ты на стрельбище и невероятный ветер прямо в лицо, но во время гонки ты не обращаешь на это внимание. Лично мне сегодня повезло с ветром на стрельбище, просто сама не справилась.

В целом, трасса мне понравилась: красивые подъемы, очень "рабочая". Кстати, трасса хорошо подготовлена ??по сравнению с тем, когда я здесь в последний раз была, а это было еще накануне Олимпиады-2014 во время чемпионата мира. Сегодня хотела закрыть все мишени, но, к сожалению, у меня не получилось. Справилась только на "тройку". Всегда, когда видишь результаты гонки, кажется, что можешь лучше. Однако - ничего. Это лишь только начало".