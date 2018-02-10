Олимпиада 2018: швейцарки разбили объединенную корейскую сборную

Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР была "всухую" разгромлена сборной Швейцарии в матче группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Счет встречи 0:8 в пользу более опытных швейцарских хоккеисток.

Отметим, что этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды. На игре присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В другом матче группы В сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 2:1. Кореянки в следующей игре встретятся именно с командой Швеции.




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