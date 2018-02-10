Олимпиада 2018, коньки: Нидерланды занимают весь пьедестал

Триумфом нидерландских конькобежек завершились соревнования женщин на дистанции 3000 метров. Карлейн Ахтеректе, Ирен Вюст и Антоинетте де Йонг с большим преимуществом опередили ближайших преследовательниц и заняли весь олимпийский пьедестал.

Для Ахтеректе это первая большая победа в карьере: сегодняшняя победительница сумела на 0,08 секунды опередить свою титулованную соотечественницу Ирен Вюст, в коллекции которой "золото" трех Олимпиад - в Турине (2006), Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

Олимпиада 2018, коньки

Женщины, 3000 м 1. Карлейн Ахтеректе (Нидерл.) 3:59.21 2. Ирен Вюст (Нидерланды) +0.08 3. Антоинетте де Йонг (Нидерл.) +0.81 4. Мартина Сабликова (Чехия) +1.33 5. Михо Такаги (Япония) +2.14 6. Ивани Блонден (Канада) +4.93 7. Изабелль Вейдеманн (Канада) +5.05 8. Аяно Сато (Япония) +5.14 9. Клаудия Пехштайн (Германия) +5.28 10. Наталья Воронина (ОАР) +6.64


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