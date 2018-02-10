Кейн догнал Пиреса и вплотную приблизился к Адебайору

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн отметился очередным забитым мячом. 24-летний форвард "шпор" отправил мяч в ворота "Арсенала" в матче 24 тура Премьерлиги.

Как отмечают британские статистики, это уже седьмой гол нападающего в северолондонском дерби. Таким образом, Кейн по этому показателю догнал Робера Пиреса и делит с ним второе место по голам в этом дерби в годы Премьерлиги.

Больше только у Эммануэля Адебайора, который в свое время забил на один мяч больше, и что символично, успел поиграть за оба клуба.

Отметим, что Кейн забил уже сто мячей в Премьер-лиге и думает о следующей сотне. "Это должна быть моя цель, и я надеюсь, что на этот раз я буду забивать их быстрее, чем сейчас", - заявил бомбардир, которому на первую сотню понадобилось 141 матч.