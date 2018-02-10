Ломаченко: в течении недели подпишем контракт на бой
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) рассказал, что, скорее всего, проведет бой с Хорхе Линаресом.
"Сейчас переговоры идут с Линаресом. Промоутеры уже утрясают нюансы и сказали, что в течении недели подпишут контракт на бой. На 90% это будет Линарес, 12 мая в Нью-Йорке на большой арене", - сказал Ломаченко на пресс-конференции в Киеве.
Ранее, напомним, сообщалось, что знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с Василием Ломаченко. Украинец в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.
Также отметим, что 11 мая пройдет бой Александра Усика в финале WBSS против Мурата Гассиева.
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Спорт
10.02.2018 17:12