Агроном Олимпийского: газон будет полностью выведен из сна

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах - о том, в каком состоянии поле подойдет к старту официальных матчей, и как перезимовало:

- Февраль еще не закончился, поэтому газон еще продолжает зимовать. Нельзя сказать, что эта зима была для поля хуже предыдущей, но и не лучше: имели место перепады температуры, выпадал снег, были морозы, причем иногда они приходились на период без снега. Поэтому иногда, в частности, в середине января, когда мороз достигал 15 градусов, приходилось включать котельную, накрывать поле, чтобы немного растопить газон и не дать возможности корневой системе промерзнуть.

После этого снег выпадал на покрытие, и нам снова приходилось его растапливать, чтобы газон смог дышать. Поэтому, определенные нюансы были, но ничего страшного и сложного, это все - рабочие моменты, которые не повлияли на качество газона.

Конечно, было бы лучше, если бы снег выпал в декабре, сейчас мы его растопили и начали подготовку. Так не получилось, потому к приготовлениям приступили с начала февраля. Поле сейчас накрыто и включен подогрев, поэтому на его поверхности поддерживается плюсовая температура. До начала первого матча газон будет полностью выведен из сна, это даст возможность начала роста корней и травяного покрова.


Terrikon со ссылкой на ФК Динамо (Киев)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
НХЛ: Тампа увеличивает отрыв от Вегаса, Питтсбург уступает Нью-ДжерсиНХЛ: Тампа увеличивает отрыв от Вегаса, Питтсбург уступает Нью-Джерси
Черноморец подписал четверых новичков. ФутболЧерноморец подписал четверых новичков. Футбол
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
В Боруссии призвали футболистов не вести себя как Дембеле и ОбамеянгВ Боруссии призвали футболистов не вести себя как Дембеле и Обамеянг
Блок рекламы


Похожие новости
Саудовский принц полностью выкупает английский футбольный клубСаудовский принц полностью выкупает английский футбольный клуб
Бубка принял участие в эстафете олимпийского огняБубка принял участие в эстафете олимпийского огня
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Михайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. ФутболМихайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. Футбол
Ярмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылейЯрмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылей
Формула-1 полностью избавляется от девушекФормула-1 полностью избавляется от девушек
Анри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. ФутболАнри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. Футбол
Марта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против АвстралииМарта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против Австралии
Знаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в ПхенчханеЗнаменосец Тонга на Рио-2016 также будет в Пхенчхане
Бьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной БелоруссииБьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной Белоруссии
Последние новости
Подгружаем последние новости