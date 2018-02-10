Агроном Олимпийского: газон будет полностью выведен из сна

Главный агроном НСК "Олимпийский" Максим Стельмах - о том, в каком состоянии поле подойдет к старту официальных матчей, и как перезимовало:

- Февраль еще не закончился, поэтому газон еще продолжает зимовать. Нельзя сказать, что эта зима была для поля хуже предыдущей, но и не лучше: имели место перепады температуры, выпадал снег, были морозы, причем иногда они приходились на период без снега. Поэтому иногда, в частности, в середине января, когда мороз достигал 15 градусов, приходилось включать котельную, накрывать поле, чтобы немного растопить газон и не дать возможности корневой системе промерзнуть.

После этого снег выпадал на покрытие, и нам снова приходилось его растапливать, чтобы газон смог дышать. Поэтому, определенные нюансы были, но ничего страшного и сложного, это все - рабочие моменты, которые не повлияли на качество газона.

Конечно, было бы лучше, если бы снег выпал в декабре, сейчас мы его растопили и начали подготовку. Так не получилось, потому к приготовлениям приступили с начала февраля. Поле сейчас накрыто и включен подогрев, поэтому на его поверхности поддерживается плюсовая температура. До начала первого матча газон будет полностью выведен из сна, это даст возможность начала роста корней и травяного покрова.