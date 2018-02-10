Руни рассчитывает начать тренерскую карьеру в Эвертоне. Футбол

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни сообщил, что хочет стать тренером по окончании игровой карьеры.

«Хотел бы остаться в «Эвертоне» после завершения карьеры и попробовать себя в роли ассистента тренера или однажды, надеюсь, главного тренера. Это то, чем мне хочется заниматься. Однако, если такой возможности здесь не представится, буду искать другие варианты.

Я определён по поводу тренерской деятельности в будущем, ведь был частью футбольного мира всю свою жизнь. Работа на ТВ? Я получаю удовольствие от появления в телестудии и буду делать это чаще, но моей целью является тренерская должность.

Со следующего сезона хочу провести несколько тренировочных занятий в команде «Эвертон»-U14. Это может быть мне полезно по окончании карьеры. Очевидно, что в ближайшие годы моей главной задачей останется роль футболиста. А затем, надеюсь, стану работать в роли тренера. Буду общаться с клубом по этому поводу, когда придёт время», — цитирует Руни The Telegraph.

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний игрок провёл в АПЛ 21 матч и забил 10 мячей.


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