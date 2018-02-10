Анастасия МЕРКУШИНА: "В биатлоне все очень красиво и интересно, как в сказке"

Украинка Анастасия Меркушина в интервью "СЭ" рассказала о специфике биатлона и поделилась своими знаниями о Южной Корее - хозяйке Олимпийских игр.

Анастасия Меркушина. Фото: noc-ukr.org

- Продолжите фразу: для меня Олимпийские игры - это...

- Мечта детства!

- Когда вы впервые посмотрели по телевизору трансляцию Олимпиады?

- Не помню, если честно. Мне почему-то никогда не интересен был спорт по телевизору. Взрослые смотрели, болели, а у меня даже то, как мама бегала, в памяти не отложилось.

- С чем ассоциируется у вас Южная Корея?

- Первый раз я побывала в этой стране еще в 2009 году с Dream program. Это международная программа в рамках, которой будущие спортсмены со всего мира ездят в Корею. Что запомнилось? Катание на сноубордах, еда, не скажу, что вкусная, но необычная, самобытная культура. Мы тогда много музеев посетили. А еще как раз в то время походил чемпионат мира по биатлону. И именно там я первый раз вживую посмотрела гонку , это была мужская эстафета. А потом меня ждал большой сюрприз. Папа, зная, что я нахожусь на стадионе, позвонил своим друзьям из сервис-команды сборной Норвегии. И вся золотая норвежская четверка Эмиль Хегле Свендсен, Ларс Бергер, Халвар Ханевольд и Уле-Эйнар Бьерндален сами подошли ко мне, чтобы сфотографироваться. Это было очень приятно и неожиданно.

- Представим, вы вместе с товарищами по команде пошли прогуляться по Пхенчхану и заблудились. Кого отправите спрашивать дорогу?

- Как кого? Меня, конечно. (Смеется). Во-первых самая молодая, во-вторых знаю язык, английский, конечно - не корейский. «Иди, спроси, ты ж умеешь» - очень часто приходится такое слышать.

- Кто должен нести флаг Украины на церемонии открытия Игр в Пхенчхане?

- Я бы вообще предпочла, чтобы это был не спортсмен , а если спортсмен , то не претендующий на медали. Каюсь, немного суеверна. Церемония открытия - это лишняя эмоциональная нагрузка, не говоря уже о том, что лидеры в принципе, как правило, на нее не ходят, потому что там шансов заболеть сто к одному.

- Кого из звезд зимних видов спорта вы бы пригласили на ужин?

- Пускай это будет Тарьей Бе.

- Соревнования, по каким видам спорта, вы бы хотели посетить на Олимпиаде в Пхенчхане?

- Чисто с профессиональной точки зрения, я бы хотела посмотреть лыжные гонки , увидеть вживую Йоханнеса Клебо. Не представляю, как можно в таком возрасте так бежать. А если для души, то фигурное катание.

- Расскажите, кто, прильнув к экрану телевизора, будет следить за вашим выступлением на Олимпиаде?

- Самые крутые болельщики у меня в Тернополе. Мама недавно рассказывала, что у нее девочка занимается. Так вот, когда я последний раз гонку бежала, она за меня поклоны била, как в церкви. Вот так меня на родине поддерживают и даже за меня молятся. А вообще, мне кажется, что смотреть гораздо тяжелее, чем бежать. Потому что когда бежишь, все зависит от тебя, ты можешь что-то поменять. А когда сидишь у экрана, можешь только мандражировать.

- Представим, у вас есть минута для того, чтобы рассказать о вашем виде спорта так, чтобы даже те люди, которые никогда раньше им не увлекались, захотели включить телевизор и посмотреть трансляцию из Пхенчхана.

- Биатлон - это вид спорта , в котором никогда не знаешь, кто победит, ситуация меняется с каждым выстрелом. Все это очень красиво и интересно, как в сказке, и каждый раз она новая.