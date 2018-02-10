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НБА: результаты матчей 10 февраля Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Детройт" - "Клипперс" - 95:108 (30:31, 26:21, 24:25, 16:31)

ДП: Гриффин, Буллок - по 19, Смит - 15, Драммонд - 12+17 подборов

ЛК: Уилльямс - 26, Харрелл - 18 "Филадельфия" - "Нью-Орлеан" - 100:82 (32:14, 24:27, 28:11, 16:30)

ФС: Эмбиид - 24+16 подборов, Шарич - 24

НО: Кларк - 15, Дэвис - 14 "Атланта" - "Кливленд" - 107:123 (27:31, 29:30, 26:36, 25:26)

АХ: Шредер - 25, Принс - 15

КК: Корвер - 30, Грин - 24, Джеймс - 22+12 подборов +19 передач "Бостон" - "Индиана" - 91:97 (16:30, 22:29, 34:17, 19:21)

БС: Ирвинг - 21, Браун - 16

ИП: Оладипо - 35+10 подборов, Тернер - 19 "Майами" - "Милуоки" - 91:85 (19:23, 23:23, 30:8, 19:31)

МХ: Джонсон - 19, Ричардсон - 16

МБ: Адетокунбо - 23+11 подборов, Бледсо - 19 "Хьюстон" - "Денвер" - 130:104 (35:23, 28:23, 34:24, 33:34)

ХР: Харден - 28+11 передач, Капела - 23+25 подборов

ДН: Лайлз - 24, Йокич - 14 "Юта" - "Шарлотт" - 106:94 (28:24, 27:22, 29:31, 22:17)

ЮД: Митчелл - 25, Инглз - 23, Гобер - 20+11 подборов

ШХ: Уокер - 19, Камински - 14 "Чикаго" - "Миннесота" - 114:113 (30:27, 26:40, 33:19, 25:27)

ЧБ: Лавин - 35, Лопез - 19, Грант - 14+11 передач

МТ: Батлер - 38, Уиггинс - 18 "Сакраменто" - "Портленд" - 100:118 (31:33, 21:29, 22:30, 26:26)

СК: Коли-Стайн - 19, Рэндольф - 17

ПТ: Лиллард - 50, Харклесс - 15

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