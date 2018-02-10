Марсель упустил победу над Сент-Этьеном

Марсельский "Олимпик" допустил осечку в борьбе за второе место во французской Лиге 1, сыграв вничью с "Сент-Этьеном" - 2:2 в первом матче 25-го тура. После 15 забитых мячей в двух последних матчах (с "Метцем" - 6:3 в чемпионате и 9:0 - с "Бургом" в Кубке страны) болельщики ждали от своих любимцев продолжения голевого банкета.

Гости дважды вели в счете, но в итоге упустили победу, которая может им дорого стоить в конце сезона. Наверняка ПСЖ уже не упустит очередной титул, опережая "Марсель" на десть очков и с игрой в запасе. Рядом с "провансальцами" "Монако" и "Лион", а лигочемпионовских мест у Франции только три, причем только вторая команда гарантирует себе место в групповом этапе.

Еще одной плохой новостью для "Марселя" стала травма вратаря-ветерана Стива Манданда, который был вынужден покинуть поле еще до перерыва, и был заменен на Йоана Пеле.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-02-09

"Сент-Этьен" - "Марсель" 2:2 (1:2)



Голы: Товен, 4 (0:1); Монне-Паке, 9 (1:1); Сансон, 20 (1:2); Берич, 75 (2:2)

