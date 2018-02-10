Сталь уже год не финансируется со стороны. Футбол
Вскоре "Сталь" не будет иметь с Каменским географической привязки, а финансовая связь отсутствует уже давно. Сейчас команда содержится за средства президента клуба Вардана Исраеляна.
- В течение года команду никто не финансирует со стороны. Финансирование происходит только от меня. Ни завод, ни ИСД, никто к клубу никакого отношения не имел уже давно. К сожалению, так получилось, это экономическая, политическая ситуация. У меня есть свое определенное мнение по этому поводу, - сказал Исраелян в интервью телеканалу "Футбол 1".
Напомним, сейчас идет процесс перерегистрации - "Сталь" будет представлять в УПЛ не Каменское, а город Киевской области Бучу.
Ранее стало известно, что "Сталь" откажется от арендованных футболистов.
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