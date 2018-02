Организаторы Олимпиады извинились за мобильную дискриминацию

Большой скандал вне соревнований разразился в начале Олимпийских игр в Пхенчхане. Перед открытием один из главных спонсоров - компания "Самсунг" объявила, что подарит современные смартфоны Galaxy Note 8 каждому спортсмену, чтобы тот имел возможность запечатлеть и поделиться воспоминаниями с Олимпийских игр, однако пропустили две делегации.

Спортсмены из Ирана и Северной Кореи остались с пустыми руками, а организаторы объяснили дискриминацию тем, что эти две страны под санкциями ООН , запрещающей им продажу предметов роскоши.

Это решение вызвало неудовольство иранской делегации, которая потребовала извинений. Оргкомитет назвал оплошность "недоразумением" и извинился за ошибку.

"Их извинения и признание ошибки нас удовлетворяют", - заявил министр спорта Ирана Масуд Солтанифар, которого цитирует местное агентство IRNA.