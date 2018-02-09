Зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет самой холодной за последние 20 лет

В течение многих лет Зимние Олимпийские игры были не такими уж и зимними, ведь температура редко опускалась ниже нуля. Но нынешние игры, которые сегодня начнутся в Пхенчхане, побьют многие рекорды.

Об этом сообщает The Guardian, передают Українські Новини .

Зимние Олимпийские игры, станут самыми холодными за последние 20 лет. Ожидается, что в первые несколько дней Игр температура упадет до 15 градусов ниже нуля по Цельсию, а сильные ветры заставят людей чувствовать холод гораздо сильнее.

Одна из самых больших проблем — церемония открытия, которая, как ожидается, привлечет 35 тысяч зрителей на недавно построенный стадион. Несмотря на то, что на здание было потрачено 58 миллионов долларов, оно не утеплено и на нем нет крыши. Он не был достроен до конца, а работы начнутся только после завершения Паралимпийских игр в марте.

Некоторые спортсмены пропустят церемонию открытия, так как беспокоятся о том, что долгое время пребывания на холоде может принести вред их здоровью.

Некоторые команды подготовились: американские спортсмены будут носить куртки с электрическим подогревом, которые работают от батареи во внутреннем кармане. Одна такая куртка стоит около 2500 долларов.

Людям на трибунах предложат подогрев сидений и одеяла.

Волонтеры, которые занимаются поддержкой посетителей, обмотали все металлические ручки толстыми кусками ткани, которые должны защитить руки от холода.

Последний раз такая низкая температура была на Зимних Олимпийских Играх в 1994 году в Норвегии. Тогда ртуть в термометрах опустилась до -11 градусов по Цельсию. Ожидается, что нынешние игры с легкостью побьют этот рекорд.