Тонганец топлес при минусовой температуре на открытии Игр

Представитель Тонга на Олимпиаде в Пхенчхане согрел сердца корейской аудитории и стал центром внимания во время парада спортсменов на открытии Игр. 34-летний Пита Тауфатофуа вышел голый по пояс и в сандалиях, гордо неся флаг Тонга. Единственный представитель этой полинезийской страны не испугался отрицательной температуры и пронизывающего ветра, даря всем позитивное настроение с широкой улыбкой, прошествовав перед трибунами под аплодисменты зрителей. Тауфатофуа будет участвовать в лыжных гонках на своих первых зимних Олимпийских играх.

Два года назад 34-летний спортсмен участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где также был флагоносцем делегации Тонга во время церемонии открытия. В Рио Тауфатофуа участвовал в турнире по тхэквондо, где выбыл уже в первом раунде.