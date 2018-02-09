Тонганец топлес при минусовой температуре на открытии Игр

Представитель Тонга на Олимпиаде в Пхенчхане согрел сердца корейской аудитории и стал центром внимания во время парада спортсменов на открытии Игр. 34-летний Пита Тауфатофуа вышел голый по пояс и в сандалиях, гордо неся флаг Тонга. Единственный представитель этой полинезийской страны не испугался отрицательной температуры и пронизывающего ветра, даря всем позитивное настроение с широкой улыбкой, прошествовав перед трибунами под аплодисменты зрителей. Тауфатофуа будет участвовать в лыжных гонках на своих первых зимних Олимпийских играх.

Два года назад 34-летний спортсмен участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где также был флагоносцем делегации Тонга во время церемонии открытия. В Рио Тауфатофуа участвовал в турнире по тхэквондо, где выбыл уже в первом раунде.

Two years on from Rio and @PitaTaufatofua is topless again! ???? Welcome Tonga to the Winter @Olympics! ????????

See more on @pyeongchang2018 here: https://t.co/M70cMvG6ul pic.twitter.com/w8IQKpDLgM

— Olympic Channel (@olympicchannel) 9 февраля 2018 г.


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