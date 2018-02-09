Состоялась жеребьевка календаря чемпионата казахстанской Премьер-лиги-2018. Футбол

В офисе Профессиональной футбольной лиги Казахстана в Астане состоялась жеребьевка игр первого и второго круга чемпионата казахстанской Премьер-лиги сезона 2018 года.

Предварительно все 12 участников турнира были разделены на две группы - для проведения матчей первого и второго тура в наиболее благоприятных погодных условиях. Затем представители клубов Премьер-лиги поочередно вытаскивали из корзин шары с номерами, которые заполняли названия клубов в цифровом варианте расписания чемпионата. Таким образом, "Астана", "Жетысу", "Иртыш", "Кайрат", "Кайсар", "Ордабасы" начнут сезон с домашних матчей. Соответственно, оставшиеся команды, а это "Акжайык", "Актобе", "Атырау", "Кызыл-Жар СК", "Тобол", и "Шахтер" будут стартовать с выездных игр.

В первом туре, который запланирован на воскресенье 11 марта, сыграют следующие пары команд:

Футбольный сезон в Казахстане традиционно начнется с матча за Суперкубок страны, в котором 4 марта сыграют чемпион "Астана" и обладатель Кубка - алматинский "Кайрат".

Руководство Лиги обратило внимание клубов на текущее состояние спортивной инфраструктуры в преддверии старта чемпионата. Учитывая региональные особенности, а также наличие искусственных полей с подогревом первые туры в сезоне пройдут на стадионах команд, имеющих условия для проведения матчей.

Однако для остальных клубов данный факт не означает, что подготовку стадионов следует перенести ближе к стартовым домашним матчам, и уже начиная с текущего момента необходимо вести работу по приведению футбольных арен в порядок.