Продажи билетов на финал Лиги Чемпионов начнутся в марте. Футбол
До старта продаж остается чуть больше месяца
Официальный сайт Федерации футбола Украины информирует, что старт продаж билетов на финал Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве на НСК «Олимпийском» 26 мая, начнется в марте.
Однако билеты можно будет приобрести только на официальном сайте УЕФА. Подать заявку на покупку билетов (не больше двух для одного человека) нужно будет с 15 по 22 марта.
Цены на билеты сейчас не уточняются и будут раскрыты в день открытия приема заявок.
Отдельно подчеркивается, что УЕФА не реализует билеты через брокеров, а продает их только на своем сайте.
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