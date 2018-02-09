Продажи билетов на финал Лиги Чемпионов начнутся в марте. Футбол

До старта продаж остается чуть больше месяца

Фото: SmotriSport.TV

Официальный сайт Федерации футбола Украины информирует, что старт продаж билетов на финал Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве на НСК «Олимпийском» 26 мая, начнется в марте.

Однако билеты можно будет приобрести только на официальном сайте УЕФА . Подать заявку на покупку билетов (не больше двух для одного человека) нужно будет с 15 по 22 марта.

Цены на билеты сейчас не уточняются и будут раскрыты в день открытия приема заявок.