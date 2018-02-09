Азар: Лига чемпионов сказалась на положении Челси в АПЛ. Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о том, почему в этом сезоне команда выступает в чемпионате Англии хуже, чем в прошлом, когда выиграла титул. После 26 туров «синие» занимают в турнирной таблице АПЛ 4-е место.

«Премьер-лига – не самый лёгкий турнир. Выигрывать её каждый год тяжело. В прошлом сезоне у нас не было Лиги чемпионов. В этом году всё наоборот, и нам даётся меньше времени на подготовку к матчам. Каждую неделю три игры. Это сказывается на результатах и положении команды.

Многое поменялось: мы потеряли нескольких игроков, нашли им замену, и такое происходит каждый год. Поэтому мы и любим футбол. Было бы скучно, если бы всегда побеждала одна команда. Но в футболе вы никогда не знаете, что произойдёт дальше, особенно в Англии», — цитирует бельгийца ESPN FC.

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний Эден Азар провёл 22 матча в чемпионате Англии и забил 9 голов.