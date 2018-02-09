Демарш Мареза обошелся ему в круглую сумму

Руководство "Лестера" приняло решение оштрафовать алжирского полузащитника команды Рияда Мареза на 240 тысяч фунтов, сообщают британские таблоиды. Названная сумма составляет двухнедельную зарплату 26-летнего хавбека.

Как известно, игрок пребывал под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити". При этом Марез в знак протеста не являлся не тренировочные занятия. Сегодня сообщалось, что хавбек решил прекратить бойкот и снова стать членом коллектива "лисиц".

Напомним, в конце января боссы "Сити" вышли на "Лестер" с очень привлекательным предложением, которое включало в себя компенсацию в размере 65 миллионов фунтов стерлингов, а также переезд в обратном направлении неназванного исполнителя. Чемпион Англии-2015/16 ответил отказом, настаивая на 95 миллионах.