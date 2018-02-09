Рияд Марез сменил гнев на милость

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез вернется к тренировкам своей команды. Как разузнали британские таблоиды, хавбек решил прекратить бойкот и снова стать членом коллектива "лисиц".

Ранее, как известно, алжирский игрок пребывал под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити". При этом Марез в знак протеста не являлся не тренировочные занятия. "Я надеюсь, что он вернётся в расположение команды и продолжит выступать за "Лестер", - сказал рулевой команды Клод Пюэль.

Напомним, в конце января боссы "Сити" вышли на "Лестер" с очень привлекательным предложением, которое включало в себя компенсацию в размере 65 миллионов фунтов стерлингов, а также переезд в обратном направлении неназванного исполнителя. Чемпион Англии-2015/16 ответил отказом, настаивая на 95 миллионах.


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