Рияд Марез сменил гнев на милость
Полузащитник "Лестера" Рияд Марез вернется к тренировкам своей команды. Как разузнали британские таблоиды, хавбек решил прекратить бойкот и снова стать членом коллектива "лисиц".
Ранее, как известно, алжирский игрок пребывал под влиянием негативных эмоций из-за того, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити". При этом Марез в знак протеста не являлся не тренировочные занятия. "Я надеюсь, что он вернётся в расположение команды и продолжит выступать за "Лестер", - сказал рулевой команды Клод Пюэль.
Напомним, в конце января боссы "Сити" вышли на "Лестер" с очень привлекательным предложением, которое включало в себя компенсацию в размере 65 миллионов фунтов стерлингов, а также переезд в обратном направлении неназванного исполнителя. Чемпион Англии-2015/16 ответил отказом, настаивая на 95 миллионах.
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Спорт
09.02.2018 09:56