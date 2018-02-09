Лучшие боксеры мира: Усик составил компанию Ломаченко

Самый авторитетный в мире специализированный американский журнал The Ring в топ-10 своего нового рейтинга вне зависимости от весовых категорий включил занимающего ранее 15-ю позицию.Александра Усика.
Фото Лучшие боксеры мира: Усик составил компанию Ломаченко
Александр Усик. Фото: k2ukraine.com
 
Тем самым была высоко оценена победа украинца в полуфинале Всемирной суперсерии WBSS над Майрисом Бриедисом. 
 
Интересно отметить, что прыжком на десятую строку рейтинга Усик опередил таких чемпионов мира в супертяжелом весе, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.
 
Ну, а Василий Ломаченко продолжает занимать в этом табеле о рангах вторую позицию, уступая первую Геннадию Головкину.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
ТОП-10 THE RING
 
Боксер Страна Весовая категория
 
1. Геннадий ГОЛОВКИН Казахстан средний вес
 
2. Василий ЛОМАЧЕНКО Украина второй полулегкий
 
3. Теренс КРОУФОРД США первый полусредний
 
4. Сауль АЛЬВАРЕС Мексика первый средний
 
5. Майки ГАРСИЯ США полулегкий
 
6. Наоя ИНОУЭ Япония второй наилегчайший
 
7. Хорхе ЛИНАРЕС Венесуэла легкий
 
8. Кит ТУРМАН США полусредний
 
9. Срисакет Сор РУИНГВИСАИ Таиланд второй наилегчайший
 
10. Александр УСИК Украина первый тяжелый


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