Шевченко даст шанс резервистам сборной и останется с тем же штабом. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах национальной команды.

- Постараемся вызвать большое количество игроков и дать им возможность сыграть. Все-таки, в марте у нас два матча. Сейчас будем планировать май-июнь, тоже постараемся сыграть две или три игры - посмотрим, как получится по расписанию. Это в наших планах - дать возможность проявить себя футболистам, которые имели меньше игровой практики. Потом уже надо наигрывать основной состав, - сказал Шевченко каналу "Футбол 1".

- Есть ли договоренность на май с соперниками?

- Пока нет. В ближайшие дни будет все решаться. Ведем переговоры, но пока говорить об этом нет смысла. Еще ничего не решено.

- Состоялась ли беседа с тренерским штабом?

- Да, договоренность есть. Мы остаемся работать этим же составом. Сейчас будем разговаривать с ФФУ о продлении контрактов. Летом все пересмотрим, но никто не уходит, все остаются.