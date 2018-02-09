Маттеус: Ярмоленко не адекватная замена Дембеле

Почти 400 миллионов евро пошли в казну дортмундской "Боруссии" благодаря трансферам с 2014 года, благодаря которым клуб, наконец, погасил свои долги.

Но за тот же период в новичков было инвестировано тоже огромное количество средств - 315 миллионов евро, сообщает журнал "Шпорт Бильд". Однако дортмундский клуб не может похвастаться титулами, за исключением победы в Кубке Германии в прошлом сезоне.

Клуб расстался с такими топ-игроками, как Роберт Левандовски, Матс Хуммельс, Илкай Гюндоган, Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг и пригласил Себастьяна Роде, Йомера Топрака, Марка Бартру, Махмуд Дахуда, Андре Шюррле и Андрея Ярмоленко.

По мнению многих, класс входящих трансферов не соответствует классу исходящих, что приводит к спаду показателей команды. Это мнение разделяет бывший обладатель "Золотого мяча" Лотар Маттеус.

"Один Ярмоленко не был адекватной заменой Дембеле. А возвращение бывших игроков, как Кагава, Шахин и Гетце не является хорошим решением. В случае с Андре Шюррле было сожжено 30 миллионов евро. "Боруссия" нуждается в игроках с характером и высоким классом. В данный момент в Дортмунд такие элементы не приходят", - считает Маттеус.


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