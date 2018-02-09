Мариуполь - Стумбрас - 3:1: голы матча

"Мариуполь" в товарищеской игре победил (3:1) "Стумбрас" из Каунаса.

Голы: Тотовицкий (34 пен), Борячук (53), Яворский (82), Аль Джазисси (89)

Нереализованный пенальти: Секгота (77 вратарь)

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Дава, Демири, Дедечко, Мишнев (Пихаленок 65), Тотовицкий, Чурко (игрок на просмотре 65), Болбат, Борячук

Гл.тренер — Александр Бабич

"Стумбрас": Родриго, Алмейда, Садаускас, Секгота, Маркос, Агостино са, Лопес, Арманавичюс, Мачарашвили, Лукас Вильела, Бушаре

Гл.тренер — Марьяну Баррету

Ранее, напомним, главный тренер приазовцев Александр Бабич, комментируя сборы, в частности, сказал, что "в целом, провели качественные игры против хороших соперников и завершили сбор на мажорный ноте".


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