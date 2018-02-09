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Мариуполь - Стумбрас - 3:1: голы матча "Мариуполь" в товарищеской игре победил (3:1) "Стумбрас" из Каунаса. Голы: Тотовицкий (34 пен), Борячук (53), Яворский (82), Аль Джазисси (89) Нереализованный пенальти: Секгота (77 вратарь) "Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Дава, Демири, Дедечко, Мишнев (Пихаленок 65), Тотовицкий, Чурко (игрок на просмотре 65), Болбат, Борячук Гл.тренер — Александр Бабич "Стумбрас": Родриго, Алмейда, Садаускас, Секгота, Маркос, Агостино са, Лопес, Арманавичюс, Мачарашвили, Лукас Вильела, Бушаре Гл.тренер — Марьяну Баррету Ранее, напомним, главный тренер приазовцев Александр Бабич, комментируя сборы, в частности, сказал, что "в целом, провели качественные игры против хороших соперников и завершили сбор на мажорный ноте".

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