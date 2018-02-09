Украина стартовала на Олимпийских играх

Дебют Петровой на Олимпиаде-2018 вышел не совсем удачным

Украина стартовала на Олимпийских играх
Татьяна Петрова
Фото: segodnya.ua

Сегодня рано утром по киевскому времени в «Феникс-парке» близ Пхёнчхана состоялась первая квалификация среди женщин-фристайлисток в могуле.

Дебютантка Олимпийских игр 24-летняя Татьяна Петрова первой из украинцев приняла участие в Олимпиаде.

Наша спортсменка показала 29-й результат из 30 участников и пробиться в финал напрямую не смогла.

Но у нее еще остается возможность побороться за медали. Согласно регламенту, в финал выходят 20 лучших участников. После первой квалификации 10 лучших участников выходят в финал напрямую, а остальные пытаются завоевать 10 путевок во второй квалификации. Вторая квалификация состоится 11 февраля.




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