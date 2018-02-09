Шварцер: нет сомнений, что Челси привезет сильнейший состав

Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер сообщил, что "синие" всерьез предвкушают поездку в Западную Австралию во время предстоящей предсезонной подготовки. "Челси" анонсировал игру с австралийским "Перт Глори", которая состоится 23 июля на "Оптус Стэдиум".

"Когда в 2017 году я впервые услышал новость о том, что "Челси" отправится в Австралию, у меня была возможность поговорить со многими игроками нынешнего состава "синих", и все они были очень, очень взволнованы перспективой приехать сюда и сыграть на таком замечательном стадионе, – говорит Шварцер, которого цитирует клубная пресс-служба. - Так что мы все предвкушаем эту поездку, и нет сомнений, что "Челси" привезет, по возможности, сильнейший состав на этот матч, на очень важный матч при подготовке к сезону 2018/19 в АПЛ".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФАВ интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА
Сборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. ФутболСборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Азар: Лига чемпионов сказалась на положении Челси в АПЛ. ФутболАзар: Лига чемпионов сказалась на положении Челси в АПЛ. Футбол
Лучшие боксеры мира: Усик составил компанию ЛомаченкоЛучшие боксеры мира: Усик составил компанию Ломаченко
Увольнение Конте обойдется Челси в 30 миллионов евроУвольнение Конте обойдется Челси в 30 миллионов евро
В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИВ случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ
Отбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной УкраиныОтбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной Украины
Грасия: Многое изменилось после удаления футболиста ЧелсиГрасия: Многое изменилось после удаления футболиста Челси
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
Спартак попробует заполучить бывшего игрока ЧелсиСпартак попробует заполучить бывшего игрока Челси
Премьер-лига: "Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда"Премьер-лига: "Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда"
Антонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистовАнтонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистов
Последние новости
Подгружаем последние новости