Шварцер: нет сомнений, что Челси привезет сильнейший состав

Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер сообщил, что "синие" всерьез предвкушают поездку в Западную Австралию во время предстоящей предсезонной подготовки. "Челси" анонсировал игру с австралийским "Перт Глори", которая состоится 23 июля на "Оптус Стэдиум".

"Когда в 2017 году я впервые услышал новость о том, что "Челси" отправится в Австралию, у меня была возможность поговорить со многими игроками нынешнего состава "синих", и все они были очень, очень взволнованы перспективой приехать сюда и сыграть на таком замечательном стадионе, – говорит Шварцер, которого цитирует клубная пресс-служба. - Так что мы все предвкушаем эту поездку, и нет сомнений, что "Челси" привезет, по возможности, сильнейший состав на этот матч, на очень важный матч при подготовке к сезону 2018/19 в АПЛ".