САС отклонил все апелляции россиян в связи с недопуском к Олимпиаде

Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане отклонил апелляции 47 россиян - 45 спортсменов и двух тренеров, которые оспаривали их недопуск к Играм. Генеральный секретарь Мэттью Риб сообщил, что САС не нашел причин удовлетворить коллективный иск атлетов.

"Процедура МОК по приглашению спортсменов не является наказанием дня них", — заявил Риб, отметив, что право МОК приглашать кого-то или не приглашать. Риб не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу удалился из зала после того, как зачитал решение.

"В ходе рассмотрения дела CAS сделал вывод, что критерии приглашения роSSийских спортсменов на Олимпиаду 2018 года, принятые МОК, являлись приемлемыми и не имели санкционного характера. При этом МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета РоSSии, позволил отдельным атлетам выступить на турнире", — говорится в пресс-релизе.

В иске россияне указывали дискриминацию по принципу гражданства при принятии решения о неприглашении на турнир и невыполнение вердикта CAS. Однако арбитраж с этим не согласился.

"Суд не нашел подтверждения тому, что решение МОК о недопуске некоторых роSSийских спортсменов к турниру было нечестным и дискриминационным", — считают в САС.

Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство поддержали вердикт, отметив, что оно помогает организации воплощать инициативу по борьбе с применением запрещенных препаратов.

Первоначально апелляцию в связи с недопуском на Олимпиаду подали 32 роSSийских атлета, затем к ним присоединились еще 13 человек, а также два тренера. Несколько дней назад САС оправдал 28 спортсменов из РоSSии, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр по решению МОК, потребовав вернуть им медали, завоеванные на турнире 2014 года в Сочи.

Тем не менее, МОК заявил, что это не является основанием к приглашению отстраненных россиян в Пхенчхан, выразив недовольство решением САС.