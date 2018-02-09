НБА: результаты матчей 9 февраля

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Орландо" - "Атланта" - 100:98 (26:23, 13:16, 30:31, 31:28)
ОМ: Фурнье - 22, Огастин - 18
АХ: Шредер, Принс - по 19, Дэлэйни, Дорси - по 11

"Торонто" - "Нью-Йорк" - 113:88 (23:18, 29:23, 30:25, 31:22)
ТР: Валанчунас - 18+10 подборов, Сиакам - 14
НН: Бизли - 21, Бурк - 12

"Вашингтон" - "Бостон" - 104:110 ОТ (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)
ВУ: Портер - 27+11 подборов, Бил - 18
БС: Ирвинг - 28, Браун - 18

"Портленд" - "Шарлотт" - 109:103 ОТ (29:18, 20:27, 30:20, 18:32, 12:6)
ПТ: Нуркич - 24+14 подборов, Маккалум - 22
ШХ: Уокер - 40, Камински - 17

"Голден Стэйт" - "Даллас" - 121:103 (23:33, 37:27, 33:25, 28:18)
ГС: Дюрант - 24, Карри - 20
ДМ: Смит - 22, Пауэлл - 18

"Лейкерс" - "Оклахома" - 106:81 (30:27, 22:19, 31:20, 23:15)
ЛЛ: Колдуэлл-Поуп - 20, Ингрэм - 19
ОС: Джордж - 29, Адамс - 13


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