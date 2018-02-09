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НБА: результаты матчей 9 февраля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Орландо" - "Атланта" - 100:98 (26:23, 13:16, 30:31, 31:28)

ОМ: Фурнье - 22, Огастин - 18

АХ: Шредер, Принс - по 19, Дэлэйни, Дорси - по 11 "Торонто" - "Нью-Йорк" - 113:88 (23:18, 29:23, 30:25, 31:22)

ТР: Валанчунас - 18+10 подборов, Сиакам - 14

НН: Бизли - 21, Бурк - 12 "Вашингтон" - "Бостон" - 104:110 ОТ (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)

ВУ: Портер - 27+11 подборов, Бил - 18

БС: Ирвинг - 28, Браун - 18 "Портленд" - "Шарлотт" - 109:103 ОТ (29:18, 20:27, 30:20, 18:32, 12:6)

ПТ: Нуркич - 24+14 подборов, Маккалум - 22

ШХ: Уокер - 40, Камински - 17 "Голден Стэйт" - "Даллас" - 121:103 (23:33, 37:27, 33:25, 28:18)

ГС: Дюрант - 24, Карри - 20

ДМ: Смит - 22, Пауэлл - 18 "Лейкерс" - "Оклахома" - 106:81 (30:27, 22:19, 31:20, 23:15)

ЛЛ: Колдуэлл-Поуп - 20, Ингрэм - 19

ОС: Джордж - 29, Адамс - 13

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