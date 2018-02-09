НХЛ: Тампа и Вегас побеждают, Аризона прерывает серию поражений

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-09. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Айлендерс" - 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Шайба Сэма Райнхарта на 16-й минуте третьего периода стала победной для "Баффало" в поединке с "Айлендерс" и позволила "Сэйбрз" прервать серию из четырех поражений кряду. Также в составе хозяев площадки отличились Джек Айкел, Эван Родригес и Райан О'Райли. Джон Таварес, Росс Джонстон и Андерс Ли забивали за "островитян", которые проиграли четвертый матч из пяти последних.

"Филадельфия" - "Монреаль" - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Дубль Трэвина Конечны помог "Филадельфии" нанести поражение "Монреалю". Клод Жиру завершил матч с голом и результативной передачей. По разу отметились Якуб Ворачек и Иван Проворов. Три результативные передачи за Шейном Гостисбиром.

"Нью-Джерси" - "Калгари" - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Две шайбы Шона Монахэма принесли "Калгари" третью победу кряду. К слову, в последних четырех играх Монахэн отличился пятый раз. Джонни Годро записал на свой счет гол и результативную передачу. У "Дэвилз" забивали Тэйлор Холл и Павел Заха.

"Оттава" - "Нэшвилл" - 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Точный бросок Майка Хоффмана на 4-й минуте овертайма принес "Оттаве" победу над "Нэшвиллом". Эта шайба стала для 28-летнего форварда 100-й в НХЛ . Также в составе "Сенаторс" отличились Кристофер Дидоменико, Макс Маккормик и Магнус Пяярви. У "Предаторс" дублем "выстрелил" Пи-Кей Суббан.

"Тампа" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Никита Кучеров смог прервать месячную "засуху", забросив шайбу в ворота "Ванкувера". Для лидера рейтинга бомбардиров лиги она стала 28-й в сезоне. Кроме того, на счету россиянина 40-я результативная передача. Янни Гурд, Адам Эрне, Стивен Стэмкос и Виктор Хэдман довели преимущество лидеров регулярного чемпионата до крупного.

"Миннесота" - "Аризона" - 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Гол Клейтона Келлера на 2-й минуте овертайма принес победу "Аризоне" над "Миннесотой". Аутсайдер лиги прервал серию поражений из четырех матчей, благодаря дублю Ника Казинса и голу Кевина Коннотона. В составе "Уайлдз" отличились Эрик Стаал, Мэтт Каллен и Майк Райлли.

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Ударный второй период поединка с "Колорадо", в течение которого в воротах "Эвеланш" побывали четыре шайбы, позволил "Сент-Луису" сломить сопротивление соперников. Заброшенными шайбами отличились Иван Барбашев, Брейден Шенн, Кайл Бродзяк и Алекс Пьетранджело. В итоге Шенн записал на свой счет дубль, а точку в поединке поставил Пол Штясны. Три результативные передачи на счету Винса Данна.

"Чикаго" - "Даллас" - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Дубль Тайлера Сегина, а также шайбы Стивена Джонса и Тайлера Питлика помогли "Далласу" обыграть "Чикаго". Результативную передачу на свой счет записал Александр Радулов. В составе "Блэкхокс", который проиграли четвертый матч кряду, отличились Джонатан Тейвз и Артем Анисимов.

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Шайбы Брейдена Макнэбба, Джеймса Нила и Джонатана Маршессо в третьем периоде поединка с "Сан-Хосе" оказались переломными в матче "Голден Найтс" и "Шаркс". Эрик Хаула и Уильям Карлссон забивали в первой и второй двадцатиминутках. В составе "Акул" отличились Джо Павелски (дважды) и Тимо Мейер.