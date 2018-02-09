Суперлига: "ЗТР-Буревестник" навязал свою волю

У «ЗТР-Буревестник» потеря - за «Донбасс» на правах аренды теперь играет левый полусредний Роман Гончаров. Пришлось его позицию закрывать Алексею Щербаку, которого лишь изредка подменял семнадцатилетний Игорь Одиноков.
Навязать свою волю сопернику у хозяев не получилось. Гости с первых минут игры предложили высокий темп и после восьми минут вели с преимуществом в четыре мяча (5:1). Все, чего смог добиться «Политехник» в первом тайме, так это только один раз сократить отставание до двух пунктов (9:11). При таком счете гости взяли тайм-аут, разобрали игру по полочкам и к перерыву выигрывали уже шесть мячей.
Второй тайм «ЗТР-Буревестник» начал в том же темпе, сразу же забил три «сухих» мяча. Но «Политехник» не сдался и попытался в очередной раз переломить ход поединка. В середине тайма табло показывало 21:26, но гости выиграв восьмиминутный отрезок со счетом 5:0, по сути, сняв все вопросы о победителе матча.
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