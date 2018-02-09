Суперлига: "ЗТР-Буревестник" навязал свою волю

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Политехник - ЗТР-Буревестник - 23:32 (13:19).

Фото: ztr-handball.com

Пл: Тильненко (8), Ил.Ручко (7), Гарбар (4).

Б: Щербак (10), Залевский (5), Греблев (4), Попович (4), Тищенко (4).

У «ЗТР-Буревестник» потеря - за «Донбасс» на правах аренды теперь играет левый полусредний Роман Гончаров. Пришлось его позицию закрывать Алексею Щербаку, которого лишь изредка подменял семнадцатилетний Игорь Одиноков.

Навязать свою волю сопернику у хозяев не получилось. Гости с первых минут игры предложили высокий темп и после восьми минут вели с преимуществом в четыре мяча (5:1). Все, чего смог добиться «Политехник» в первом тайме, так это только один раз сократить отставание до двух пунктов (9:11). При таком счете гости взяли тайм-аут, разобрали игру по полочкам и к перерыву выигрывали уже шесть мячей.

Второй тайм «ЗТР-Буревестник» начал в том же темпе, сразу же забил три «сухих» мяча. Но «Политехник» не сдался и попытался в очередной раз переломить ход поединка. В середине тайма табло показывало 21:26, но гости выиграв восьмиминутный отрезок со счетом 5:0, по сути, сняв все вопросы о победителе матча.

Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине

И В Н П М О

1. ЗТР 17 14 2 1 625-372 30

2. Мотор 13 13 0 0 572-270 26

3. Донбасс 17 11 2 4 530-477 24

4. ЗНТУ-ЗАС 15 10 1 4 488-395 21

5. ЗТР-Буревестник 17 6 1 10 474-490 13

6. Портовик 17 6 1 10 448-523 13

7. ЦСКА 15 5 1 9 383-451 11

8. Политехник 18 2 0 16 393-638 4

9. Энергетик 15 1 0 14 284-581 2