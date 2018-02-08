Мунтари поехал на просмотр в Депортиво. Футбол

Известный ганский полузащитник Салли Мунтари попытает удачу в Испании . Как сообщает пресс-служба "Депортиво", сегодня вечером африканец должен прибыть в расположение клуба, а уже завтра начнёт работать с первой командой. Речь идёт о просмотре - тренерский штаб "бело-голубых" планирует оценить нынешние возможности 33-летнего футболиста.

Напомним, последним клубом хавбека была итальянская "Пескара", которую он покинул прошлым летом - после вылета "дельфинов" из Серии А. Более полугода Салли занимался поиском нового коллектива.

В Италии Мунтари известен по выступлениям за "Интер", "Милан" и "Удинезе". Свои лучшие годы он провёл в рядах "нерадзурри", дважды выиграв скудетто. Кроме того, в сезоне-2009/10 игрок праздновал победу в Лиге чемпионов.