Мунтари поехал на просмотр в Депортиво. Футбол
Известный ганский полузащитник Салли Мунтари попытает удачу в Испании. Как сообщает пресс-служба "Депортиво", сегодня вечером африканец должен прибыть в расположение клуба, а уже завтра начнёт работать с первой командой. Речь идёт о просмотре - тренерский штаб "бело-голубых" планирует оценить нынешние возможности 33-летнего футболиста.
Напомним, последним клубом хавбека была итальянская "Пескара", которую он покинул прошлым летом - после вылета "дельфинов" из Серии А. Более полугода Салли занимался поиском нового коллектива.
В Италии Мунтари известен по выступлениям за "Интер", "Милан" и "Удинезе". Свои лучшие годы он провёл в рядах "нерадзурри", дважды выиграв скудетто. Кроме того, в сезоне-2009/10 игрок праздновал победу в Лиге чемпионов.
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