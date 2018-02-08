Пюэль: Надеюсь, Марез вернется в расположение Лестера. Футбол

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль рассчитывает на то, что полузащитник "лис" Рияд Марез примет решение вернуться к работе. Алжирец продолжает бойкотировать тренировочный процесс по той причине, что клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".

- Рияд не поможет нам в ближайшем матче против "горожан". Тем не менее, я надеюсь, что он вернётся в расположение команды и продолжит выступать за "Лестер". Такой фантастический игрок должен выходить на поле и наслаждаться футболом. Нужно только лишь обрести прежний настрой. Конечно, потребуется определённое время, чтобы вернуть его в состав, - заявил Пюэль в интервью британской прессе.

Напомним, в конце января боссы "Сити" вышли на "Лестер" с очень привлекательным предложением, которое включало в себя компенсацию в размере 65 миллионов фунтов стерлингов, а также переезд в обратном направлении неназванного исполнителя. Чемпион Англии-2015/16 ответил отказом, настаивая на 95 миллионах.


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