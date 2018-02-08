Левандовски: Понятия не имею, общался ли мой агент с Реалом
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски ушёл от прямого ответа на вопрос, может ли поляк перебраться на "Сантяьго Бернабеу". Буквально вчера сообщалось, что менеджер форварда имеет хорошие отношения с боссами "Королевского клуба", отчего они находятся в постоянном контакте.
- Понятия не имею, общался ли мой агент с "Реалом". Каждый год появляются такие слухи, но меня они не интересуют. Мне нечего сказать по этому поводу, - заявил Левандовски.
Напомним, соглашение Роберта с "Баварией" рассчитано до 2021-го года. В договоре не прописана сумма отступных. Ранее немецкий гранд не горел желанием расставаться со своим бомбардиром, однако теперь, принимая во внимание настрой игрока и критические высказывания в адрес руководства мюнхенцев из-за отсутствия громких приобретений, может согласиться на трансфер.
В нынешнем сезоне Левандовски наколотил 18 мячей в 20 поединках Бундеслиги.
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